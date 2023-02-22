22 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Depremde hasar gören bina böyle yıkılıyor! Diyarbakır'da Galeria Sitesi'nde kontrollü yıkım

Depremde hasar gören bina böyle yıkılıyor! Diyarbakır'da Galeria Sitesi'nde kontrollü yıkım

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2023 11:26
Afette ağır hasar alan binalar yıkılıyor. Diyarbakır’da Galeria İş Merkezi’nde kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor. Ayrıntıları Diyarbakır'da bulunan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hasar gören bina böyle yıkılıyor
Hasar gören bina böyle yıkılıyor
Simay Atlı’dan acı haber
Simay Atlı'dan acı haber
Deprem korkusuyla öyle bir şey yaptı ki...
Deprem korkusuyla öyle bir şey yaptı ki...
Depremzede ailenin hassasiyeti duygulandırdı
Depremzede ailenin hassasiyeti duygulandırdı
Fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi
Fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi
Deprem çantasında neler olmalı?
Deprem çantasında neler olmalı?
Enkazdaki anlarını A Haber’e anlattılar
Enkazdaki anlarını A Haber'e anlattılar
Kayseri’de 10 bin depremzede ağırlanıyor
Kayseri'de 10 bin depremzede ağırlanıyor
Şebeke suyu böyle analiz ediliyor
Şebeke suyu böyle analiz ediliyor
Kalp doktoru mucize kurtuluşlara şahit oldu!
Kalp doktoru mucize kurtuluşlara şahit oldu!
Enkazdaki hayat ağacı
Enkazdaki hayat ağacı
Koruyucu ailenin en acı anları
Koruyucu ailenin en acı anları
Daha Fazla Video Göster