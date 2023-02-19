19 Şubat 2023, Pazar
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Deprem siyaseti yapanlar unutulmayacak!
Türkiye, "yüzyılın felaketi" olarak tanımlabilecek bir depremle karşı karşıya kaldı. Devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla teyakkuza geçti. Felaketin ilk dakikasından bu yana ekipler sahada canhıraş bir mücadele örneği sergiledi. Böylesi bir ortama gölge düşüren eylemler ise peşi sıra geldi. Muhalefet ve muhalif medya asılsız iddialarla yine zor günümüzü daha da zor yaptı.