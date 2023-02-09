09 Şubat 2023, Perşembe
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Deprem bölgesine koşan Yağmur Atacan: Film karesinde gibiyim
10 ili vuran deprem felaketi sonra iş ve sanat dünyası da depremzedeler için seferberlik başlattı. Deprem bölgesine yardıma koşan isimlerden olan Yağmur Atacan ve arkadaşları 15 arazi aracıyla ulaşılamayan köylere gitti. Sabaha kadar ulaşılamayan köylere yardım taşıyan Atacan'ın rehberi ise köylülerden biri oldu. İşte Yağmur Atacan'ın "Şu an hissettigim gibi film karesindeyim sansam hep" sözleriyle paylaştığı o anlar...