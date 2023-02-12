Deprem bölgesinde dondurucu soğuk! Bina buz sarkıtları ile kaplandı

Deprem bölgesinde çetin kış şartlarına karşı da mücadele ediliyor. Dondurucu soğuğun en çarpıcı görüntüsünü Malatya’da görev yapan A Haber ekiplerinden Barış Türel ekrana getirdi. Patlayan su borusu apartmanı buz kütlesine çevirdi.

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