Deprem bölgesi Şanlıurfa’da sel felaketi! A Haber ekibi bölgede

Deprem bölgesinden Şanlıurfa sağanak yağış sonrası sel felaketine maruz kaldı. Caddeler doldu taştı, sular metrelerce yükseldi. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz Şanlıurfa’da büyük kaybın yaşandığı Abide Kavşağı’ndan son durumu aktardı. Abide Kavşağı’nda bulunan köprü tamamen suyla doldu. Dalgıçlar suyun altına girerek çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerinden Sinan Yılmaz'ın canlı yayında aktardıkları:

"Şu anda biz Abide Kavşağı'ndayız. Burada yer alan köprünün altı su ve çamur ile dolmuş durumda. Köprünün altında arama-kurtarma ekipleri çalışıyor. Burada bir vatandaş kısa süre önce kendi imkanlarıyla çıktı. Şanlıurfa'da 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Köprünün altında dalgıçlar vatandaşları kurtarma için çalışma yürütüyor.

Dalgıçlar el feneri ile suyun altını arıyor ve varsa vatandaşları kurtarmak için zamana karşı yarışıyor. Şanlıurfa'da son 24 saatte çok şiddetli bir yağış yaşandı. Şu anda merkezde yağış etkisini yitirdi ancak bazı bölgelerde yağış sürüyor. Ekipler bölgede zaman zaman sessizlik istiyor. Abide Kavşağı'nda yer alan bu köprü 6-7 metre yüksekliğe sahip.

Yine Şanlıurfa'da yer alan Piazza Kavşağı'nda da böyle bir manzara söz konusu orada da çalışmalar sürüyor. Şehirde anında bir kriz masası kuruldu ve yetkililer bölgede çalışmaları koordine ediyor ve takip ediyor. Dalgıçlar ellerindeki fenerle çamurlu suyu aydınlatıp varsa vatandaşları arıyor. Bölgede çalışmalar aralıksız olarak sürüyor."