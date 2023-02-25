25 Şubat 2023, Cumartesi
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Deprem Asi Nehri’nin yatağını değiştirdi! Vatandaş konuşamadı muhabirimize sarılıp ağladı
Asi Nehri, yatağından çıktı. Depremlerin ardından ortaya çıkan görüntüler felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor. Yolların parçalandığı, köprülerin yıkıldığı, dağların yarıldığı Hatay'da, fay hattının geçtiği güzergâh boyunca Asi Nehri'nin yatağı da değişti. Nehir yeni kollara ayrıldı.