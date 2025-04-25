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Deprem anı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kamerasında

Deprem anı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.04.2025 19:40
Silivri açıklarında 23 Nisan günü saat 12.49'da meydana gelen deprem, İstanbul'un tamamında etkili oldu. Depremin ortaya çıkardığı 13 saniye süren sarsıntı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kameranın depremin şiddeti ile yaşadığı sarsıntı yer alırken, köprü üzerindeki araçların ise depremden etkilenmeden yoluna devam ettiği görüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün yaptığı açıklamada, köprülerde gerekli kontrollerin yapıldığını ve herhangi bir hasar olmadığını açıklamıştı.
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Deprem anı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kamerasında
Deprem anı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kamerasında
Deprem anı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kamerasında
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