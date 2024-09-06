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Denizli’de sezonun son karpuzları toplanıyor

Denizli’de sezonun son karpuzları toplanıyor

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 16:41
Denizli'de mevsimin son karpuzları toplanıyor. Bölgeden ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan üretici Ahmet Çakmakcı anlattı.
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