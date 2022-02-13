Denizli’de 13 gündür karış karış aranan 19 yaşındaki gençten kahreden haber

Denizli Çameli’nde Barış Özbek (19), 13 gündür karış karış aranıyordu. Özbek’in bölgede arama çalışmaları yürüten jandarma ekibi tarafından en son otobüsten indiği bölgedeki karla kaplı alanda çalılıkların arasında cansız bedeni bulundu.

Muğla'nın Ortaca ilçesinden 1 Şubat 2022 tarihinde saat 13.00'da otobüse binen 19 yaşındaki Barış Özbek, Denizli'nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi'ndeki evine saat 15.00'da ulaşacağını bildirmesinin ardından cep telefonunu kapattı. Akşam saatlerine kadar Özbek'i merakla bekleyen aile çocuklarına ulaşamaması üzerine Çameli İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvuru yaptı. Bölgede arama çalışmaları başlatan jandarma ekipleri zorlu hava koşullarına rağmen vatandaşlar ile beraber etrafta Özbek'i aradı.

'DAĞDA HAYATTA NASIL KALINIR?' ARAŞTIRMASI YAPMIŞ

Jandarma ekipleri Özbek'in gidebileceği ya da saklanabileceği ihtimali üzerine aile fertlerinin ifadelerini aldı. Anne ve babasıyla çok fazla anlaşamadığı, son yıllarda ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Ablası ile eniştenin bilgisine başvuran ekipler, Özbek'in telefondan strateji savaş oyunu oynadığını ve internetten son zamanlarda 'Doğada nasıl yaşanır?', 'Dağda hayatta nasıl kalınır?' şeklinde aramalar yaptığı öğrenildi.



ÇALILIKLAR ARASINDA CESEDİ BULUNDU

Devam eden arama çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri Kız Tüydü Mevkii'de gencin cansız bedenini çalılıklar ve karın altında hareketsiz yatarken buldu. Gencin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, bölgede inceleme gerçekleştirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan çalışmaların ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Gencin neden öldüğü ise yapılacak olan otopsi raporunun ardından ortaya çıkacağı belirtildi.