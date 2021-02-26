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Denizde zıpkınla balık avı yaparken öyle bir şey kaydetti ki! Ters yüzen yunus balığı hayrete düşürdü

İHA
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Giriş: 26.02.2021 17:01
Güncelleme:26.02.2021 17:10
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde zıpkınla balık avı yapan bir kişinin sualtı kamerasına ters şekilde yüzen yunus balığı yansıdı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan kişinin gönderisi yüzlerce beğeni topladı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde zıpkınla balık avı yapan bir kişinin sualtı kamerasına ters şekilde yüzen yunus balığı yansıdı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan kişinin gönderisi yüzlerce beğeni topladı.

Öyle bir şey görüntüledi ki! Ters yüzen... ÖYLE BİR ŞEY GÖRÜNTÜLEDİ Kİ! TERS YÜZEN...
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