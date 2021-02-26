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Denizde zıpkınla balık avı yaparken öyle bir şey kaydetti ki! Ters yüzen yunus balığı hayrete düşürdü
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde zıpkınla balık avı yapan bir kişinin sualtı kamerasına ters şekilde yüzen yunus balığı yansıdı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan kişinin gönderisi yüzlerce beğeni topladı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde zıpkınla balık avı yapan bir kişinin sualtı kamerasına ters şekilde yüzen yunus balığı yansıdı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan kişinin gönderisi yüzlerce beğeni topladı.