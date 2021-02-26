Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Denizde zıpkınla balık avı yaparken öyle bir şey kaydetti ki! Ters yüzen yunus balığı hayrete düşürdü Denizde zıpkınla balık avı yaparken öyle bir şey kaydetti ki! Ters yüzen yunus balığı hayrete düşürdü
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde zıpkınla balık avı yapan bir kişinin sualtı kamerasına ters şekilde yüzen yunus balığı yansıdı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan kişinin gönderisi yüzlerce beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 26.02.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 17:10
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 25 yıldır zıpkınla balık avı yapan Kerem Atasev'in sualtı kamerasına ilginç bir görüntü takıldı. Önceki gün Çanakkale Boğazı'nda 15 metre derinliğe dalan Atasev, balık beklediği sırada önünden ters şekilde yüzen bir yunus balığı geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Atasev, sualtı kamerasıyla çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Oyuncu ve sevimli yanlarıyla bilinen yunus balığının o anları izleyenleri gülümsetti.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü!
Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.