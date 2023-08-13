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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bursa-İstanbul arasında çok sayıda sefer iptal edildi

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Giriş: 13.08.2023 18:14
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları iptal edildi. Yapılan açıklamada iptal edilen seferlere yer verildi. İşte o seferler...
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Deniz ulaşımına fırtına engeli
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