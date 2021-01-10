10 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Deniz suyu sıcaklığı 19 derece ölçüldü! Kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu

Deniz suyu sıcaklığı 19 derece ölçüldü! Kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2021 17:37
Güncelleme:10.01.2021 17:44
Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Havanın 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı ise yüzde 42'yi buldu.

Turistik ilçenin daha önce işlek olan meydan, cadde ve sokakları kısıtlamaya uyulduğu için boş kaldı.

Güneşli havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf turistler, Kleopatra ve Keykubat plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bahardan kalma havanın tadını çıkaran tatilciler, denizde yüzerek eğlenceli zaman geçirdi.

Sıcak havayı gören turistler akın etti
Sıcak havayı gören turistler akın etti
Alt geçide uçtu
Alt geçide uçtu
Şanlıurfa Valisi A Haber'e konuştu
Şanlıurfa Valisi A Haber'e konuştu
A Haber trafik komuta merkezinde
A Haber trafik komuta merkezinde
O fotoğraf ekipleri harekete geçirdi
O fotoğraf ekipleri harekete geçirdi
Yola çıkacaklar dikkat!
Yola çıkacaklar dikkat!
Ürün aynı fiyat farklı!
Ürün aynı fiyat farklı!
Kalbi duran şahin için seferber oldular
Kalbi duran şahin için seferber oldular
Uyanık tilki yuvasını...
Uyanık tilki yuvasını...
71 yaşında hayatını kaybetti
71 yaşında hayatını kaybetti
Türkiye'nin en soğuk ili! Eksi 21 dereceyi gördü
Türkiye'nin en soğuk ili! Eksi 21 dereceyi gördü
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster