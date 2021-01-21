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Define ararken patladı

Son dakika haberi... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece yarısı define aramak için izinsiz kazı yapan iki kardeşten biri kazdıkları yerde potasyum sülfat patlaması sonrası ağır yaralandı.

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Giriş: 21.01.2021 09:25
Güncelleme:21.01.2021 09:41
Son dakika haberi... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece yarısı define aramak için izinsiz kazı yapan iki kardeşten biri kazdıkları yerde potasyum sülfat patlaması sonrası ağır yaralandı.
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