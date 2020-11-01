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Damat yol kenarında gelini dövdü! İşte korkunç anlar

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Giriş: 01.11.2020 16:39
Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında tartıştığı gelini döven damat, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İlçedeki Gedik mevkiinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, düğüne gittikleri düşünülen çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat ve yumruklarla dövdü. Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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