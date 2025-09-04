Damacana suda fiyat farkı uçtu! Liste fiyatına uyan yok

İstanbul'daki her gün on binlerce damacana su siparişi veriliyor. Birçok marka var. Aslında esnaf odasının belirlediği bir liste olmasına rağmen o liste fiyatına uyan sayısı ise oldukça az. Akaryakıt fiyatlarında dramatik bir yükseliş olmamasına rağmen üst üste zam yapan su firmalarına İstanbullulardan tepki büyük.

