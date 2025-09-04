04 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Damacana suda fiyat farkı uçtu! Liste fiyatına uyan yok
Damacana suda fiyat farkı uçtu! Liste fiyatına uyan yok

Damacana suda fiyat farkı uçtu! Liste fiyatına uyan yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2025 15:43
İstanbul'daki her gün on binlerce damacana su siparişi veriliyor. Birçok marka var. Aslında esnaf odasının belirlediği bir liste olmasına rağmen o liste fiyatına uyan sayısı ise oldukça az. Akaryakıt fiyatlarında dramatik bir yükseliş olmamasına rağmen üst üste zam yapan su firmalarına İstanbullulardan tepki büyük.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Damacana suda fiyat farkı uçtu! Liste fiyatına uyan yok
İş yerinde yılan paniği
İş yerinde yılan paniği
Süpürgeye zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
Süpürgeye zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
Şehre Yakın Çukurbağ Mahallesi’nde!
Şehre Yakın Çukurbağ Mahallesi'nde!
Edremit Körfezi’nde çevre felaketi!
Edremit Körfezi'nde çevre felaketi!
Polonya lideri Nawrocki Beyaz Saray’da
Polonya lideri Nawrocki Beyaz Saray'da
Berlin’de araç kalabalığın arasına daldı!
Berlin’de araç kalabalığın arasına daldı!
Cami tuvaletinde bıçaklı yaralama!
Cami tuvaletinde bıçaklı yaralama!
Sinop’ta torik bolluğu: Tanesi 800 TL
Sinop’ta torik bolluğu: Tanesi 800 TL
Seyir halindeki otomobil yandı!
Seyir halindeki otomobil yandı!
Bursa’da orman yangını! Ekipler alarma geçti
Bursa'da orman yangını! Ekipler alarma geçti
Ömer Tuğrul İnançer anısına!
Ömer Tuğrul İnançer anısına!
2 aile arasında silahlı saldırı: 2 ölü
2 aile arasında silahlı saldırı: 2 ölü
Daha Fazla Video Göster