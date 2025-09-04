04 Eylül 2025, Perşembe
Damacana suda fiyat farkı uçtu! Liste fiyatına uyan yok
İstanbul'daki her gün on binlerce damacana su siparişi veriliyor. Birçok marka var. Aslında esnaf odasının belirlediği bir liste olmasına rağmen o liste fiyatına uyan sayısı ise oldukça az. Akaryakıt fiyatlarında dramatik bir yükseliş olmamasına rağmen üst üste zam yapan su firmalarına İstanbullulardan tepki büyük.