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D100 karayolunda araç bariyerlere asılı kaldı: 2 yaralı

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Giriş: 04.02.2024 18:35
Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 60 AAF 294 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yaklaşık 90 metre sürüklenerek refüjdeki iki bariyerin arasında asılı kaldı. Kazada sürücüsü F.K (41) ve araçta bulunan Z.K (12) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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