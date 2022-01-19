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Covid-19 nedir hayatımıza ne zaman girdi!

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Giriş: 19.01.2022 17:06
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. İşte virüsün hayatımıza girişi aşı çalışmaları ve yaşananlar…
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