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Çoşkun Sabah A Haber'de |Video

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Giriş: 17.05.2020 12:17
Güncelleme:17.05.2020 12:22
Sanatçı Çoşkun Sabah, koronavirüsle mücadele günlerinde A Haber canlı yayınına katıldı. Sabah, karantina günlerini nasıl geçirdiğini ve sanat yolculuğunu anlatıp canlı yayında şarkı söyledi. İşte o özel röportaj...

Sanatçı Çoşkun Sabah, koronavirüsle mücadele günlerinde A Haber canlı yayınına katıldı. Sabah, karantina günlerini nasıl geçirdiğini ve sanat yolculuğunu anlatıp canlı yayında şarkı söyledi. İşte o özel röportaj...

Ünlü şarkıcı Bengü A Habere konuştu: İyi ki bu ülkenin evladıyım ÜNLÜ ŞARKICI BENGÜ A HABER'E KONUŞTU: İYİ Kİ BU ÜLKENİN EVLADIYIM

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