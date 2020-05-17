- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Çoşkun Sabah A Haber'de |Video
Sanatçı Çoşkun Sabah, koronavirüsle mücadele günlerinde A Haber canlı yayınına katıldı. Sabah, karantina günlerini nasıl geçirdiğini ve sanat yolculuğunu anlatıp canlı yayında şarkı söyledi. İşte o özel röportaj...
Sanatçı Çoşkun Sabah, koronavirüsle mücadele günlerinde A Haber canlı yayınına katıldı. Sabah, karantina günlerini nasıl geçirdiğini ve sanat yolculuğunu anlatıp canlı yayında şarkı söyledi. İşte o özel röportaj...