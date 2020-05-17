Çoşkun Sabah A Haber'de |Video

Sanatçı Çoşkun Sabah, koronavirüsle mücadele günlerinde A Haber canlı yayınına katıldı. Sabah, karantina günlerini nasıl geçirdiğini ve sanat yolculuğunu anlatıp canlı yayında şarkı söyledi. İşte o özel röportaj...

Sanatçı Çoşkun Sabah, koronavirüsle mücadele günlerinde A Haber canlı yayınına katıldı. Sabah, karantina günlerini nasıl geçirdiğini ve sanat yolculuğunu anlatıp canlı yayında şarkı söyledi. İşte o özel röportaj...