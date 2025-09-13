Çorum’da tartışma kanlı bitti: 25 yaşındaki genç başından ağır yaralandı

Çorum’da cadde üzerinde iki grup arasında çıkan kavgada 25 yaşındaki bir genç başından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN