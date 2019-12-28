Çorum’da halk otobüste taciz skandalı!

Çorum’da halk otobüsünde, üniversite öğrencileri S.N.S. (20) ve M.K.'ya (20) tacizde bulunduğu iddia edilen R.Y. (60), kızların çığlık atmaları üzerine yolcular tarafından darbedildi. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüste taciz iddiasına dayak anı ise kameraya yansıdı.