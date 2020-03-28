Çorum’da Celal dede polislerden kendisini evlendirmelerini istedi

Çorum’da, 155 polis hattını arayan Celal Fakı (86), biten ilaçları için sipariş verdi. Fakı, eczaneden aldıkları ilaçlarını getiren polis ekiplerinden kendisini evlendirmeleri için yardım istedi. Fakı'nın isteği karşısında gülümseyen polisler, "Celal amca evlendirme işine girmeyelim, böyle ara sıra seni ziyaret edelim ve ihtiyaçlarını karşılayalım? diye cevap verdi.