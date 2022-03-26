Çorlu’da düzensiz göç ile mücadele operasyonu: 30 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda emniyet güçleri tarafından 30 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yüzün üzerinde polisin katılımı ile ilçenin pek çok bölgesinde gün boyu kontroller yapıldı. Yapılan uygulamalar sonucunda 30 kaçak göçmen yakalandı.

Pasaportu ve belgesi olmadığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslar, işlemleri için polis karakollarına sevk edildi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

İlçede büyük çoğunluğu 'çek çek' işiyle uğraşan yabancı uyruklu şahısların, hırsızlık olaylarına karıştığı biliniyor. Yapılan kontrollerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor.