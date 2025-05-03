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Conta atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Conta atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 01:24
Yangın, saat 22.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bulunan Akınsal Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı iş yerinde çıktı. İddiaya göre, binada bulunan conta atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 2. katta karton kutularda çıkan yangın boyalara sıçrarken iş yerinde yer yer patlamalar meydana geldi. 3. kata da sıçrayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yer yer patlamaların meydana geldiği yangın anı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
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Conta atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Conta atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Conta atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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