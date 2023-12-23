23 Aralık 2023, Cumartesi
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Comanchero'nun lüks araçları artık polisin
Uluslararası uyuşturucu çetesi Comanchero'nun el konulan lüks araçları polis otomobili oldu. Aralarında Porsche, Ferrari ve Bentley gibi markaların da bulunduğu araçlara giydirilme yapıldı.