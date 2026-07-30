İran’a üç cepheli kuşatma planı mı? Hazar hattında yeni savaş senaryosu

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamalarının ardından gözler bölgedeki askeri hareketliliğe çevrildi. A Haber’de değerlendirilen senaryolarda Hazar Denizi’nin İran açısından kritik bir cepheye dönüşebileceği öne sürüldü. Askeri Stratejist Kemal Olçar, ABD’nin kuzeyden Hazar, güneyden Hürmüz ve farklı hatlardan Tahran’ı hedefleyen çok cepheli bir plan üzerinde çalıştığını öne sürdü. İran Uzmanı Oral Toğa ise Hazar hattının askeri sevkiyat ve gıda tedariki açısından İran için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.