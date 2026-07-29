Doğu Akdeniz'de kritik hamle! Rumlarda 6. parselde gerilimi tırmandıran karar

Doğu Akdeniz'de enerji rekabeti yeni bir aşamaya taşındı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, İtalyan Eni ve Fransız Total şirketleriyle birlikte Türkiye’nin MEB bölgesi içinde bulunan 6. parselde doğal gaz arama faaliyetlerini genişletme kararı sonrası bölgede tansiyon yükseldi. A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Ankara'nın hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını hem de KKTC'nin haklarını korumak için teyakkuza geçtiğini, Türk donanmasının da Aksaz'da göreve hazır beklediğini aktardı.