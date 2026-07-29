Türkiye alevlerle savaşıyor: Muğla ve Çanakkale'de orman yangınlarına devasa müdahale

Türkiye'nin birçok noktasında eş zamanlı olarak çıkan orman ve zirai alan yangınları yerleşim yerlerini tehdit ederken, devletin tüm birimleri alevleri kontrol altına almak için seferber oldu. Muğla'da sabahın erken saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sirayet eden yangına bin civarında personelle müdahale edilirken; Çanakkale, Balıkesir ve çevre ilçelerde rüzgarın şiddetiyle hızla yayılan alevlere karşı amansız bir mücadele veriliyor. Tahliyelerin gerçekleştirildiği bölgelerde, havadan müdahalenin sona ermesiyle birlikte kara ekiplerinin yoğun mesaisi sürerken sıfır noktasından bağlanan A Haber ekipleri bölgeden son gelişmeleri aktardı.