İran'ın Irak saldırıları ne anlama geliyor? İçeriden çökertme planı devrede

ABD ile İran arasında süren gerilim, karşılıklı saldırılarla birlikte Orta Doğu'da yeni bir çatışma dalgası endişesini artırıyor. İran'ın misilleme kapsamında Irak'ı da hedef alması, savaşın bölge geneline yayılabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirirken, Tahran'ın vekil güçler üzerinden yürüttüğü strateji dikkat çekiyor. A Haber ekranlarında gelişmeleri değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Tahran'ın Irak üzerinden çökertme planını devreye aldığını belirtirken, Akademisyen Oral Toğa ise Huzistan'ın kritik olduğunu ve ABD'nin bu noktaya operasyon yapamayacağını vurguladı.