Terörsüz Türkiye'de kritik eşik! Başkan Erdoğan açıkladı: Düzenleme meclise geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde sürece ilişkin yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını duyuran Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak yürüttüğümüz süreci milli meseleleri çıkarlarının önüne koyan partilerin de desteğiyle hedefine ulaştıracağız. Kazanan 86 milyon olacak." mesajını verdi.