Çok yüksek riskli iller arasında! Konya'da dehşete düşüren görüntüler

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da, kapalı olması gereken bir eğlence merkezinde 60 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 243 bin lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Musalla Bağları Mahallesi Taşkale Sokak'taki eğlence mekanının, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine eğlence mekanına operasyon düzenleyen polis, içeride aralarında kadınların da bulunduğu 60 kişinin olduğunu ve alkol eşliğinde müzikli eğlence yapıldığını belirledi.

60 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği toplam 243 bin lira para cezası uyguladı.

İş yeri sahibi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.