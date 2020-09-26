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Çocukları göstermemek yasal değil! Anne-babalar çocukları düşünmeli

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Giriş: 26.09.2020 10:46
Güncelleme:26.09.2020 11:01
Son dönemde evlilikler kadar boşanmalarda konuşuluyor ancak olan yine çocuklara oluyor. Bazı ebeveynler koronavirüsü bahane ederek çocuklarını boşandıkları eşlerine göstermiyorlar. Peki böyle bir hakları olabilir mi? Uzman isimler bunun hukuki bir dayanağı olmadığını mahkeme kararının uygulanacağının altını çizdi. İşte tüm detaylar...

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