CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'den yerli ve milli akıllı telefon hamlesi! ASELSAN 3 model üretecek

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinde dikkat çeken yeni bir proje gündemde. ASELSAN tarafından üretilmesi planlanan akıllı telefon ailesinde kamuya özel kriptolu, erişilebilir ve üst seviye olmak üzere 3 farklı modelin yer alması planlanıyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık ile Togg uyumu da planlanan özellikler arasında bulunuyor. Telefonların 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Yerli ve milli akıllı telefon projesine ilişkin detayları A Haber muhabiri Şener Çetin, Ankara'dan aktardı.

Önceki Video
Kuytul, darbe girişimi öncesi Başkan Erdoğan'ı tehdit etmişti
Kuytul, darbe girişimi öncesi Başkan Erdoğan'ı tehdit etmişti
İBB davasında 67. duruşma bugün: 13 saatlik çapraz sorguda neler yaşandı?
Sonraki Video
İBB davasında 67. duruşma bugün: 13 saatlik çapraz sorguda neler yaşandı?
Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar