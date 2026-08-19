Türkiye'den yerli ve milli akıllı telefon hamlesi! ASELSAN 3 model üretecek

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinde dikkat çeken yeni bir proje gündemde. ASELSAN tarafından üretilmesi planlanan akıllı telefon ailesinde kamuya özel kriptolu, erişilebilir ve üst seviye olmak üzere 3 farklı modelin yer alması planlanıyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık ile Togg uyumu da planlanan özellikler arasında bulunuyor. Telefonların 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Yerli ve milli akıllı telefon projesine ilişkin detayları A Haber muhabiri Şener Çetin, Ankara'dan aktardı.