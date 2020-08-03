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Çocuklarda yaz ishaline dikkat! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

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Giriş: 03.08.2020 11:06
Güncelleme:03.08.2020 11:07
Uzmanlar çocukları olan aileleri uyardı. Havaların ısınmasıyla birlikte artık yaz ishali de önemli bir risk olarak çocuklar için karşımıza çıkıyor. Peki aileler bu konuda nelere dikkat etmeli? Bu sorunun cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan çocuk doktoru Ali Fuat Serpen verdi.

"SIVI KAYBINA DİKKAT"

Çocuk doktoru Ali Fuat Serpen, "Çocuklar sürekli olarak denize ve havuza girdiği için enfeksiyon riski sürekli olarak artıyor. Yaz ishallerinde ateş, kusma ve ishal en belirgin özellikleri. Burada bizi en tedirgin eden şey ise rotavirüsü ishalleri. Burada çok ciddi anlamda sıvı kaybolduğu için aileler mutlaka dikkat etmeli." dedi.

DENİZ VE HAVUZ UYARISI

Ali Fuat Serpen, "Meyve ve sebzeleri mutlaka çocuğa yıkayarak versinler. 4 ve 6 ayın altına asla denize ve havuza sokulmasını istemiyoruz. Havuzda ise aile havuzu olabilir. 2 yaşın altında kesinlikle havuza sokmasınlar. Denize havuza götüremediğinden dolayı şebeke suyu ile havuz yapanlar var bu da çok tehlikeli." ifadelerini kullandı.

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