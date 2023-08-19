Çocuk hayali kurarken kanser teşhisi kondu! Tıp merkezinde usulsüz ameliyat

İzmir'de çocuk sahibi olma hayali kuran Aylin Şahin arkadaşının çalıştığı tıp merkezine gitti. Ancak kendisine rahim kanseri olduğu söylenen ve usulsüz bir şekilde ameliyat edilen Aylin Şahin, operasyondan iki yıl sonra yumurtalıklarının da alındığını öğrenince yıkıldı.

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