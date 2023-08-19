19 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çocuk hayali kurarken kanser teşhisi kondu! Tıp merkezinde usulsüz ameliyat

Çocuk hayali kurarken kanser teşhisi kondu! Tıp merkezinde usulsüz ameliyat

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2023 16:34
İzmir'de çocuk sahibi olma hayali kuran Aylin Şahin arkadaşının çalıştığı tıp merkezine gitti. Ancak kendisine rahim kanseri olduğu söylenen ve usulsüz bir şekilde ameliyat edilen Aylin Şahin, operasyondan iki yıl sonra yumurtalıklarının da alındığını öğrenince yıkıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yaşlılara özel hizmet!
Yaşlılara özel hizmet!
Çocuk hayali kurarken kanser teşhisi kondu!
Çocuk hayali kurarken kanser teşhisi kondu!
Film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada
Film sahnelerini aratmayan çatışma kamerada
Gece kulübünde silahlı kavga kamerada
Gece kulübünde silahlı kavga kamerada
Heijan, Muti, BIG ve CAC gözaltına alındı!
Heijan, Muti, BIG ve CAC gözaltına alındı!
24 yıldır akordeon tamiri yapıyor
24 yıldır akordeon tamiri yapıyor
Bir tarih dehası! Saygı ve rahmetle anıyoruz…
Bir tarih dehası! Saygı ve rahmetle anıyoruz…
Nemli ve bunaltıcı hava psikoloji bozuyor!
Nemli ve bunaltıcı hava psikoloji bozuyor!
Şaka değil! Ankara’da susuzluk çilesi
Şaka değil! Ankara’da susuzluk çilesi
Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı
Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı
Yaban mersininde hasat başladı!
Yaban mersininde hasat başladı!
Fatih’te Cezayirli kadının otelde şüpheli ölümü
Fatih'te Cezayirli kadının otelde şüpheli ölümü
Daha Fazla Video Göster