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Cinsel tacizle suçlanan Gary Busey parkta pantolonunu indirdi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.08.2022 14:55
'Point Break', 'Under Siege' ve 'Lethal Weapon' gibi yapımlarla adını duyuran ünlü aktör Gary Busey, New Jersey'deki bir hayran buluşmasında üç kadını taciz etmekle suçlanmıştı. Suçlamaların etkisi devam ederken Busey, California'daki bir parkta pantolonunu indirip banklara oturmuşken yakalandı.
Gary Busey parkta pantolonunu indirdi!
Gary Busey parkta pantolonunu indirdi!
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