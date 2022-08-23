Cinsel tacizle suçlanan Gary Busey parkta pantolonunu indirdi!

'Point Break', 'Under Siege' ve 'Lethal Weapon' gibi yapımlarla adını duyuran ünlü aktör Gary Busey, New Jersey'deki bir hayran buluşmasında üç kadını taciz etmekle suçlanmıştı. Suçlamaların etkisi devam ederken Busey, California'daki bir parkta pantolonunu indirip banklara oturmuşken yakalandı.