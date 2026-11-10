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Dünyanın gözü Antalya'da: Dev COP31 zirvesinde tarihi ikinci gün!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünyanın gözü Antalya'da: Dev COP31 zirvesinde tarihi ikinci gün!

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), ikinci gününde dünya liderlerini, diplomatları ve on binlerce misafiri Antalya'da ağırlıyor. Can Okanar'ın sunumuyla ekrana gelen yayında, 190'dan fazla ülkeden 4 bine yakın basın mensubunun takip ettiği tarihi zirvedeki son gelişmeleri ve dev organizasyonun nabzını A Haber ekibinden Cansın Helvacı ile A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali canlı yayında aktardı.

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