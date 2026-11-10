12 yıl sonra ortaya çıkan cinayet! Kayıp ihbarını yapan baba, zihinsel engelli oğlunu öldürmüş

Batman'da 2014 yılında 33 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Ekrem Bakar için kayıp başvurusunda bulunan babanın iddiası, 12 yıl sonra çöktü. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yeniden incelenen dosyada, genç adamın terör örgütüne katılmadığı, babası tarafından maddi anlaşmazlık nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Batman ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.