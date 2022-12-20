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Çikita Muz şarkısı ile ün salan Ajdar’dan yeni paylaşım! Son hali şaşırttı

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Giriş: 20.12.2022 15:07
Popstar yarışmasında seslendirdiği Çikita Muz şarkısı ile şöhrete kavuşan ve ilginç şarkılarıyla bir dönem sürekli adından söz ettiren Ajdar'ın son hali merak edilmeye başlanmıştı. Şahdamarım ve Nane şarkılarıyla da hafızalara kazınan ve gözlerden uzak yaşayan Ajdar'ın son halini gören şaşırdı.
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