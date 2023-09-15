Çiftlik Bank davasında bilirkişi raporu ortaya çıktı! On milyonlarca lira zarar

Çiftlik Bank davasında aralarında "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada bilirkişi rapou tamamlandı. Bilirkişi raporuna göre 4 bin 414 kişinin toplam 70 milyon 514 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.