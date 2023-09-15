15 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çiftlik Bank davasında bilirkişi raporu ortaya çıktı! On milyonlarca lira zarar

Çiftlik Bank davasında bilirkişi raporu ortaya çıktı! On milyonlarca lira zarar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2023 13:51
Çiftlik Bank davasında aralarında "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada bilirkişi rapou tamamlandı. Bilirkişi raporuna göre 4 bin 414 kişinin toplam 70 milyon 514 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
Eski sevgilisini 15 yerinden bıçakladı! C
Eski sevgilisini 15 yerinden bıçakladı! C
Çiftlik Bank davasında bilirkişi raporu ortaya çıktı
Çiftlik Bank davasında bilirkişi raporu ortaya çıktı
Avcılar’da dere kirliliği!
Avcılar'da dere kirliliği!
TEM’de kamyon kazası!
TEM'de kamyon kazası!
Korkunç olay! 15. kattan el ele atladılar
Korkunç olay! 15. kattan el ele atladılar
Obezite salgın gibi yayılıyor!
Obezite salgın gibi yayılıyor!
İstanbul’da orman yangını
İstanbul'da orman yangını
Sokakta kaldılar İmamoğlu’na isyan ettiler
Sokakta kaldılar İmamoğlu'na isyan ettiler
Türkiye’nin İlk Bayrak Müzesi
Türkiye'nin İlk Bayrak Müzesi
Casus ev aletleri!
Casus ev aletleri!
Büyük Menderes’te kirlilik alarmı
Büyük Menderes'te kirlilik alarmı
İstanbul’da suya yüzde 25 zam yapıldı
İstanbul’da suya yüzde 25 zam yapıldı
Daha Fazla Video Göster