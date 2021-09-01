01 Eylül 2021, Çarşamba
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CHP’li yöneticilerin sitesinde kediler toplandı! Vatandaşlardan tepki: Barınak yok kediler nerede?
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, CHP'li milletvekili ve üst düzey yöneticilerin kaldığı lüks sitede, kediler toplatıldı. Belediye Başkanı Kemal Deveciler'in talimatıyla yapılan bu işlem tepkiye yol açtı. Vatandaşlar, ilçede kedi barınağının olmadığını toplanan kedilere ne olduğunu sordu.