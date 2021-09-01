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CHP’li yöneticilerin sitesinde kediler toplandı! Vatandaşlardan tepki: Barınak yok kediler nerede?

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Giriş: 01.09.2021 09:15
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, CHP'li milletvekili ve üst düzey yöneticilerin kaldığı lüks sitede, kediler toplatıldı. Belediye Başkanı Kemal Deveciler'in talimatıyla yapılan bu işlem tepkiye yol açtı. Vatandaşlar, ilçede kedi barınağının olmadığını toplanan kedilere ne olduğunu sordu.
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