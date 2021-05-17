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CHP'li Veli Ağbaba sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta eğlendi

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Giriş: 17.05.2021 13:46
Güncelleme:17.05.2021 13:46
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sokağa çıkma kısıtlamasında kendisi için eğlence düzenledi. Özel müzisyen de tutan CHP'li vekil tepki çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba, sokağa çıkma kısıtlamasında kendisine eğlence tertipledi.

Özel müzisyen tutan Ağbaba, saz eşliğinde sokakta alkol aldı. Veli Ağbaba ve çevresinde bulunan koronavirüs önlemlerini de hiçe saydı.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere tepki çekti

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