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CHP'li İBB'den yine bir dikey bahçe operasyonu

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Giriş: 31.05.2021 10:51
2020 yılında dikey bahçelere göz diken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi katliama kaldığı yerden devam ediyor. İBB, son olarak Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda bulunan dikey bahçeleri söktü. Megakentin simgesi haline gelen kara yolu duvarındaki yeşil alanlara zarar veren İBB'ye tepkiler peş peşe geldi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'  "Bakmayı beceremedikleri gibi kaldırırken de zarar veriyorlar. İşte CHP bu..." dedi.
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