CHP'li belediye halkın arazilerinden rant sağlıyor! Eskişehir'de ne vaat edildi? Ne yapıldı?

A Haber yerel yönetimlerin halka seçim dönemi vadedip yaptıklarını masaya yatırıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde hangi icraatler faaliyete girdi? Seçmene vadedilenler yerine getirildi mi? Ne yapıldı? A Haber muhabiri Necat Kırbulut detayları canlı yayında aktardı.

A Haber yerel yönetimlerin halka seçim dönemi vadedip yaptıklarını masaya yatırıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde hangi icraatler faaliyete girdi? Seçmene vadedilenler yerine getirildi mi? Ne yapıldı? A Haber muhabiri Necat Kırbulut detayları canlı yayında aktardı.

BELEDİYE HİZMET ALANLARINDAN RANT SAĞLIYORLAR

Belediye meclis üyesi Orhan Durmuş, "Merkezdeki en büyük AVM'nin yakınında belediye hizmet alanı olan bir yerde kimliği ve künyesi belli olmayan bir otel inşaatı yapılıyor. Burası bildiğimiz kadarıyla belediye hizmet alanıydı. Bir başka firmaya vermek suretiyle bir ranta dönüşmesine izin veriliyor. Burası da eski belediyenin garajıydı. 25 yıl öncesinde maliye hazinesinin yaklaşık 22 dönümlük bir tahsisi var. O tahsiste belediye hizmetlerinde kullanılabilmesi için tahsis edilen bir alan. Sayın Başkan burayı bir ticaret vasfına dönüştürerek uluslararası bir markaya verebileceği söyleniyor. Mecliste bunu sorduğumuzda bilgi vermekten kaçınıyorlar." ifadelerini kullandı.