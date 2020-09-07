CHP'li Eskişehir Belediyesi su dağıtamadı! Halkın imdadına AK Parti koştu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'neait Kalabak suyunda yaşanan kriz nedeniyle vatandaş mağdur oldu. Kullanım ömrünü dolduran damacanalarla dağıtım yapıldığı ihbarı üzerine denetim gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı, bazı tespitlerde bulundu. Dağıtım sisteminin kilitlenmesi üzerine vatandaşlar su alabilmek için kuyruk oluşturdu.

'DAMACANALAR YILLARDIR SAĞLIKSIZDI'

Denetimlerde damacanalara el konulduğu ve hijyen standartlarının çiğnendiği yönünde iddialar ortaya atılırken, belediye konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak denetimin hemen ardından sistemin kilitlenmesi iddiaları güçlendirdi.

VATANDAŞLAR SU KUYRUĞUNA GİRDİ

Suya erişebilmek için saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçen AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları gönüllüleri, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine kendi imkanlarıyla içme suyu ulaştırdı.

'HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNANIYOR'

Konuyla ilgili konuşan AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları Başkanu Musab Tayyib Altınkaynak, 'Yıllardır son kullanma tarihi geçmiş damacanalarla halkın sağlığıyla oynanıyor. Maalesef belediyenin Kalabak suyunun doldurulduğu damacanalarla ilgili gerçekleştirdiği ihale, hüsranla sonuçlandı.

'İHALE VAR AMA DAMACANA YOK'

Yeni Şafak'ın haberine göre; İhale yapılmış görünüyor ama ortalıkta damacana yok. Mağdur olan vatandaşımız için harekete geçtik. İmkanımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz. Belediye bu hizmeti veremeyecekse daha fazlasını yapmaya da hazırız' ifadelerini kullandı.