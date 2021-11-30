30 Kasım 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Cezaevlerinde açık görüş ne zaman başlıyor? Kurallar neler? İşte tüm detayları...
Mahkumların uzun zamandır beklediği açık görüşler için izin çıktı. Yarın itibariyle cezaevleri açık görüşlere imkan tanıyacak Ancak bu ziyaretlerde uyulması gereken bazı kurallar olacak, onlar neler hangi tedbirler alınacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.