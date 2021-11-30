30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Cezaevlerinde açık görüş ne zaman başlıyor? Kurallar neler? İşte tüm detayları...

Cezaevlerinde açık görüş ne zaman başlıyor? Kurallar neler? İşte tüm detayları...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2021 10:22
Mahkumların uzun zamandır beklediği açık görüşler için izin çıktı. Yarın itibariyle cezaevleri açık görüşlere imkan tanıyacak  Ancak bu ziyaretlerde uyulması gereken bazı kurallar olacak, onlar neler hangi tedbirler alınacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gemi fırtınada kıyıya oturdu
Gemi fırtınada kıyıya oturdu
Cezaevlerinde açık görüş
Cezaevlerinde açık görüş
Pencereden giren parçalar kanepede yatan kişinin üzerine düştü
Pencereden giren parçalar kanepede yatan kişinin üzerine düştü
Tekneler battı, sağlam olan ise kıyıya çıkartıldı
Tekneler battı, sağlam olan ise kıyıya çıkartıldı
İnşaat işçileri şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı
İnşaat işçileri şiddetli lodosta canlarını zor kurtardı
Ebru Şallı gözyaşları içerisinde babasını uğurladı
Ebru Şallı gözyaşları içerisinde babasını uğurladı
Kaçmaya çalışırken düşen hırsı kıskıvrak yakalandı
Kaçmaya çalışırken düşen hırsı kıskıvrak yakalandı
Vatandaşlar hırsızı öldüresiye darp etti
Vatandaşlar hırsızı öldüresiye darp etti
Yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuk ölü bulundu
İstanbul’da son durum
İstanbul'da son durum
Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı
Fırtınaya dayanamayan minare yan yattı
İzmir’de korkutan deprem
İzmir’de korkutan deprem
Daha Fazla Video Göster