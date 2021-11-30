Cezaevlerinde açık görüş ne zaman başlıyor? Kurallar neler? İşte tüm detayları...

Mahkumların uzun zamandır beklediği açık görüşler için izin çıktı. Yarın itibariyle cezaevleri açık görüşlere imkan tanıyacak Ancak bu ziyaretlerde uyulması gereken bazı kurallar olacak, onlar neler hangi tedbirler alınacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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