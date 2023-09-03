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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Çok sayıda kuş telef oldu

İHA
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Giriş: 03.09.2023 20:27
Son dakika haberi... Kars'ın Arpaçay ilçesini dolu vurdu, çok sayıda kuş telef oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı ise olumsuz etkiledi.
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