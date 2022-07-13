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Çeşme’de orman yangını! Mesudiye’de evler yanıyor… A Haber bölgede

A Haber
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Giriş: 13.07.2022 17:09
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini bildirdi. OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı alevlere karşı korumak için mücadele ediyor" ifadelerine yer verildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi orman yangınını takip etmek için bölgeye gidiyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Datça, Mesudiye'de 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi 12.35'de yaptık. 7 uçak, 14 helikopter, 75'i arazöz toplam 96 iş makinası, 400 personelimizle yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Orman kahramanları yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor" dedi. A Haber muhabiri Vural Efecik, yangın bölgesinden detayları aktardı. Datça'da başlayan orman yangını ilçenin Mesudiye mahallesine de ulaştı.
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