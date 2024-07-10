Cesedi buz nedeniyle 22 yıl boyunca bozulmamış! Tırmanış sırasında çığ altında kalmıştı

Peru'da arama kurtarma ekipleri 22 yıl önce kaybolan dağcı William Stampfl'in cansız bedenine ulaştı. Bedeni buz nedeniyle iyi korunmuş halde bulunan dağcının kıyafetleri ve ekipmanı ise sapasağlam. İşte o görüntüler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN