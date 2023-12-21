Cephede destan yazan kahramanın hikayesi: Binbaşı Bülent Albayrak

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ ile yaşanan çatışmaların en şiddetlisi tam 7 sene önce bugün yaşanmıştı. Binbaşı Bülent Albayrak askerleriyle birlikte şehit oldu. Çatışmaların yaşandığı El Bab girişindeki Şeyh Akil Tepesi daha sonra 'Albayrak Tepesi' oldu. El Bab ilçesindeki birçok noktaya şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ı resimleri asıldı. Kahraman binbaşının hikayesi...

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